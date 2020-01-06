Дональд Трамп пригрозил Ираку санкциями, если страна проявит «враждебность» по отношению к США

Резкую реакцию американского лидера вызвало решение иракского парламента, который потребовал вывести с территории страны иностранные войска.

Президент США пообещал ввести против Ирака санкции, которых «они не видели никогда в жизни» — это произойдет в том случае, если власти страны попросят вывести американские войска и сделают это «не очень дружелюбно». Заявление Трампа цитирует CNBC. По его словам, санкции против Ирана покажутся Багдаду очень мягкими. Также глава Белого дома напомнил, что американцы используют в Ираке авиабазу, на строительство которой были потрачены миллиарды долларов. Трамп подчеркнул, что войска США не покинут территорию ближневосточной страны, пока Багдад не заплатит Вашингтону за базу. Также он добавил, что ввод войск на Ближний Восток был худшим решением, когда-либо принятым Соединенными Штатами.

Американский президент обрушился с критикой на Багдад после того, как накануне иракский парламент проголосовал за резолюцию с призывом к своему правительству прекратить любое иностранное военное присутствие.

Поводом для голосования в парламенте стало убийство иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде по приказу Трампа. Власти Ирана заявили, что это положит конец американскому присутствию на Ближнем Востоке и пообещали отомстить.