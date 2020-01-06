Новым председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы стал бывший член партии «За справедливость» Луис Парра — его избрание произошло в отсутствие Хуана Гуайдо, предшественника на посту. Однако часть депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы на заседании, прошедшем вне стен парламента, провозгласила лидера оппозиции Хуана Гуайдо председателем законодательного органа.

Хуан Гуайдо обвинил власти страны в препятствовании доступу депутатов в здание контролируемой противниками президента Николаса Мадуро Национальной ассамблеи:

-Сегодня диктатура совершает еще одну политическую неуклюжесть, сегодня диктатура пытается влиять на парламентариев, безнаказанно нарушает иммунитеты депутатов. Независимо от всего этого, преследуемые мужчины и женщины пришли сюда, чтобы показать свои лица, и они (правительство) хотели запретить им вход, предоставив диктатуре и их репрессивным организмам возможность решить, кто входит в парламент.

Хуан Гуайдо также заявил о выходе из партии «Народная воля», объяснив это необходимостью сосредоточиться на исполнении обязанностей временного главы государства.