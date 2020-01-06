Конгресс США рассмотрит вопрос об ограничении военных полномочий Дональда Трампа в отношении Ирана

Как говорится на сайте спикера Палаты представителей, соответствующее голосование пройдёт уже на этой неделе. Нэнси Пелоси считает, что действия администрации президента были провокационными и непропорциональными, а меры, которые предпринимает Трамп, негативно влияют на безопасность американских граждан.

После того, как в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани, обстановка в регионе накалилась. На этом фоне Трамп сказал, что может нанести несоразмерный ответный удар по Ирану, не уведомляя об этом Конгресс.