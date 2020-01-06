Работа метро, МЦК и МЦД в ночь на Рождество будет продлена на один час. В центре Москвы в связи с празднованием Рождества на ряде улиц ограничено движение. В частности, закрыты участки Большой Дмитровки и Большой Никитской, Театрального проезда и улиц Моховая и Охотный ряд, а также Тверской.

Патриарх Кирилл возглавит рождественскую Литургию в храме Христа Спасителя. В 10 часов начнется служба в Рождественский Сочельник. А в 23 часа состоится патриаршая Литургия.

В прошлом году Патриарх призвал верующих проявлять безоговорочную веру.