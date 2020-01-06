Слова премьер-министра страны Скотта Моррисона приводит ТАСС. На выплаты пособий и материальной помощи пострадавшим выделено почти 90 миллионов.
Масштабные пожары охватили восточное побережье страны ещё прошлой осенью. С огнём всё ещё не удалось справиться, мешает этому, в том числе, жаркая погода. Жертвами пожаров за всё время стали 24 человека, ещё шестеро считаются пропавшими без вести.
Власти Австралии выделят почти полтора миллиарда долларов на восстановление районов, пострадавших от лесных пожаров
Слова премьер-министра страны Скотта Моррисона приводит ТАСС. На выплаты пособий и материальной помощи пострадавшим выделено почти 90 миллионов.