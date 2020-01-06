Власти Австралии выделят почти полтора миллиарда долларов на восстановление районов, пострадавших от лесных пожаров

Слова премьер-министра страны Скотта Моррисона приводит ТАСС. На выплаты пособий и материальной помощи пострадавшим выделено почти 90 миллионов.

Масштабные пожары охватили восточное побережье страны ещё прошлой осенью. С огнём всё ещё не удалось справиться, мешает этому, в том числе, жаркая погода. Жертвами пожаров за всё время стали 24 человека, ещё шестеро считаются пропавшими без вести.