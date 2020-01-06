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09:00, 06 января 2020

В Лос-Анджелесе вручили кинопремию «Золотой глобус»

Военная драма «1917» победила в главной номинации «лучший фильм». А снявший её Сэм Мендес признан режиссёром года. Его лента о судьбе двух солдат в годы Первой мировой войны, которым поручили смертельно опасную миссию. На победу в той же номинации претендовали, в том числе, фильмы «Джокер» и «Ирландец». Лучшей драматической актрисой стала Рене Зеллвегер, её отметили за работу в фильме «Джуди». Среди актёров не было равных Хоакину Фениксу, он получил награду за главную роль в «Джокере». Лучшей комедией стала «Однажды в Голливуде» режиссёра Квентина Тарантино, у неё премия за сценарий и мужскую роль второго плана. «Золотой глобус» достался и сериалу «Чернобыль». На церемонии поднималась тема изменения климата и масштабных лесных пожаров в Австралии. Из-за них на вручение премии не смог приехать актёр Рассел Кроу. Он остался в Австралии с семьёй. В обращении звезды Голливуда отмечалось, что трагедия произошла в результате изменения климата. Кроу, также взявший статуэтку, призвал перевести производство на возобновляемую энергию.

Премия «Золотой глобус» по престижности уступает в США только «Оскару». Его вручат в следующем месяце.



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