Франция, Великобритания и Германия призвали Иран не отказываться от обязательств в рамках ядерного соглашения

Накануне Тегеран объявил о выходе из сделки. Такое решение Исламская республика приняла после убийства в Багдаде своего генерала Касема Сулеймани. Он стал жертвой американского авиаудара.

Ядерная сделка с Ираном окончена — Тегеран заявил накануне, что перестает выполнять какие-либо обязательства, взятые на себя в результате соглашения с Администрацией Обамы, и отныне не намерен ограничивать себя в обогащении урана. Это заявление иранские власти сделали после экстренного совещания правительства страны на фоне убийства в Ираке одного из самых высокопоставленных своих силовиков — генерала Касема Сулеймани: американские беспилотники нанесли точечный удар по автомобилю, в котором находился генерал. Президент США Дональд Трамп, который хотел выйти из ядерной сделки с Ираном еще до прихода в власти, только усилил свою риторику и поднял ставки. Изначально предупредив Тегеран, что в случае атаки у американцев стоят прицелы на 52 иранские цели (включая объекты культурного наследия), в воскресенье президент США заявил следующее: «Им позволено убивать наших людей. Им позволено пытать и калечить наших людей. Им позволено закладывать бомбы на обочинах и подрывать наших людей. А нам не позволено трогать их культурные ценности? Это так не работает».

Это заявление Дональд Трамп сделал спустя несколько часов после того, как Госсекретарь США Майк Помпео попытался отыграть назад изначальные слова американского президента и заявил, что любые военные действия будут проведены в соответствии с законом (Резолюция ООН запрещает наносить удары по объектам культурного наследия).

На этом фоне парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск с территории страны.