Z Архив новостей новости
5 9 6 825
09:00, 06 января 2020

Франция, Великобритания и Германия призвали Иран не отказываться от обязательств в рамках ядерного соглашения

Накануне Тегеран объявил о выходе из сделки. Такое решение Исламская республика приняла после убийства в Багдаде своего генерала Касема Сулеймани. Он стал жертвой американского авиаудара.

Ядерная сделка с Ираном окончена — Тегеран заявил накануне, что перестает выполнять какие-либо обязательства, взятые на себя в результате соглашения с Администрацией Обамы, и отныне не намерен ограничивать себя в обогащении урана. Это заявление иранские власти сделали после экстренного совещания правительства страны на фоне убийства в Ираке одного из самых высокопоставленных своих силовиков — генерала Касема Сулеймани: американские беспилотники нанесли точечный удар по автомобилю, в котором находился генерал. Президент США Дональд Трамп, который хотел выйти из ядерной сделки с Ираном еще до прихода в власти, только усилил свою риторику и поднял ставки. Изначально предупредив Тегеран, что в случае атаки у американцев стоят прицелы на 52 иранские цели (включая объекты культурного наследия), в воскресенье президент США заявил следующее: «Им позволено убивать наших людей. Им позволено пытать и калечить наших людей. Им позволено закладывать бомбы на обочинах и подрывать наших людей. А нам не позволено трогать их культурные ценности? Это так не работает».

Это заявление Дональд Трамп сделал спустя несколько часов после того, как Госсекретарь США Майк Помпео попытался отыграть назад изначальные слова американского президента и заявил, что любые военные действия будут проведены в соответствии с законом (Резолюция ООН запрещает наносить удары по объектам культурного наследия).

На этом фоне парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск с территории страны.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Валерий Рашкин депутат Государственной Думы

Здравствуй, *опа, Новый год… Средняя заработная плата в России — 45 000 рублей, а самая распространенная — 23 500 рублей. 10 процентов работающих получают не более 12 000 рублей. Это официальная статистика…

5 99 6 32613 30.12
Kрф, политика, власть, экономика, общество, мнения
Голосование
Имеет ли право президент сверхдержавы отдать приказ о ликвидации госдеятеля другой страны?
5 111 6 11121 03.01
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Проблема №1. Тоже сказочная Закредитованность населения его не волнует, в вот в оборонке — да. Может потому, что оборонкой командует один из старинных путинских дружбанов, еще по ГДР, — Чемезов…

5 123 6 74008 30.12
Kпутин, минобороны, финансы, экономика, политика, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Вашингтон интересовало изменение расклада в регионе Ключевой является оценка именно Ирака, как государства, подвергшегося ракетному обстрелу со стороны другого государства, и она дана…

5 167 6 18887 03.01
Блоги

Алексей Мельников публицист

После захвата Польши Лучший способ разобраться с темой советской внешней политики 1939 года, сближением Сталина и Гитлера, так беспокоящей Путина – прочитать документы о советско-германском сближении и сделать самостоятельные выводы. Тогда многое прояснится…

5 208 6 25883 01.01
Kобщество, история, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Логика шоу, а не политики Это даже больше, чем убийство важной фигуры — это ошибка. Вытекающая из типичной американской привычки персонализировать любую проблему: «надо убрать Саддама (Милошевича, Януковича, Каддафи, Бен Ладена и т.п.) и все решится»…

5 81 6 10659 03.01
Kиран, ирак, сша, политика, конфликты, мнения
Голосование
Напрягает ли вас обилие мигрантов в новый год на Красной площади?
5 40 6 5474 03.01
Интервью Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский гость: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

3038181

5 44 6 6671 05.01
#слушать 50:23 ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

WTF? А что, так можно было? Пока же все смотрится со стороны не очень. Получается, что большие и влиятельные страны могут творить что хотят. Хочу убить – убъю. Международное право? Нет не слышали. А если и слышали, то какая разница…

5 120 6 18669 04.01
Kистория, война, события
Голосование
Простили ли вы Бориса Николаевича Ельцина?
5 130 6 21429 31.12
Один
Новогодний эфир

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, учитель

3201747

5 138 6 23666 31.12
#слушать 03:32:22 ;смотреть $скачать 48.6 МБ
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

Надо говорить и помнить об этом Вчерашние советские школьники, хорошие русские да и наверное неплохие чеченские пацаны рубились в кровавой мясорубке, в обмен на их жизни мутили миллиарды, нефть и оружие, а их убивали, предавали, продавали и подписывали миры-перемирия…

5 76 6 13011 02.01
Kвойна, история, чечня, события
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Об императоре, герцоге и многих других… Не хочет ли сейчас Трамп в преддверии президентских выборов затмить историю с импичментом и показать себя твердым борцом с терроризмом? Я историк, а не политолог и прогнозов не делаю, но фраза-де ла Мёрта что-то не выходит из головы…

5 56 6 9717 04.01
Kистория, франция, политика, иран, ирак, сша, трамп, военные, конфликты, мнения
Блоги

Кусок эфира

Александр Архангельский: Для путинского поколения утрата Советского Союза – это травма У меня вызывает некоторую тревогу именно то, что в России последних лет слишком часто ставят под сомнение, фактически ревизионистскую позицию занимают в отношении пакта Молотова – Риббентропа…

5 139 6 24757 31.12
Блоги

Алексей Мельников публицист

В новый год со старой дедовщиной Российская армия – глубоко больной организм, пораженный коррупцией, насильем, враньем…

5 41 6 7899 31.12
Kармия, рф, преступления, события
Блоги

+ Новогоднее обращение Владимира Путина Новогоднее обращение Владимира Путина Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время, но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему…

5 236 6 48651 31.12
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Во время финала молодежного чемпионата мира по хоккею телеканал «Матч ТВ» показал финальную игру 2011 года Из-за этого некоторые зрители решили, что и сейчас российская сборная одержала победу…

5 13 6 7896
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
В 2020 году России вновь весь год опять придется делать сложный выбор между проститутками и инквизиторами…

5 54 6 112178 01.01
#слушать 50:59 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Голосование
Простили ли вы Бориса Николаевича Ельцина?
5 130 6 21389 31.12
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Год сказочного перелома Не надо больше слов. Пора нести ответственность за то, что обещал, но не исполнил. Во имя «нашей Родины, мира, благополучия и процветания»...

5 244 6 222944 01.01
Kпутин, политика, общество, мнения
Блоги

Валерий Соловей политолог

+ Новогоднее обращение к гражданам России Новогоднее обращение к гражданам России Следующий год будет несравненно более тяжелым, опасным, чем все годы, что мы с вами пережили…

5 116 6 137801 31.12
Kобщество, видео, прогнозы, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8241722
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, учитель

6 4322502

Сегодня в эфире