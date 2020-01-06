В Австралии продолжается розыгрыш ATP Cup — нового турнира для сборных команд

Наша команда выступает на АТР Cup в сильнейшем составе. В Австралию приехали четвертая ракетка мира Даниил Медведев и Карен Хачанов. Пока ставки оправдывают себя. В первом матче наши уверенно обыграли теннисистов Италии со счетом 3-0. Команды проводят между собой по две одиночные встречи и одну парную. А во второй день Хачанов с Медведевым оставили не у дел и американцев 2-1. В заключительном туре группового раунда сборная России сыграет против теннисистов Норвегии. По регламенту в четвертьфинал соревнвоаний выходят шесть победителей групп плюс две команды из тех, которые заняли в своих квартетах вторые места. Матч теннисистов России и Норвегии состоится во вторник.

Ну а сам турнир завершится в воскресенье 12 января.