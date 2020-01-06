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08:30, 06 января 2020

В Москве пройдут одиночные пикеты против высоких трат на новогоднее украшение города

В Москве пройдут одиночные пикеты против высоких трат на новогоднее украшение города. Активисты намерены выйти на улицу Никольскую, где проведут акцию с 17 до 19 часов. Они отмечают, что на гирлянды и иллюминацию выделено более полутора миллиардов рублей. По мнению активистов, это чрезмерная сумма, особенно на фоне не прекращающегося снижения реальных доходов граждан.



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