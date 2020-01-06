В Нью-Дели в ходе беспорядков пострадали более сорока человек

Это студенты и преподаватели университета Джавахарлала Неру. Как отмечает телеканал NDTV, в стране продолжаются протесты в связи с повышением платы за общежития. Студенты жалуются на значительное увеличение расходов. После нападения на университет в ряде городов начались массовые демонстрации с требованием найти виновных. Протестующие находятся возле штаб-квартиры полиции и обвиняют правоохранительные органы в бездействии.