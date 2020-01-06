В Нью-Дели в ходе беспорядков пострадали более сорока человек

Это студенты и преподаватели университета Джавахарлала Неру. Как отмечает телеканал NDTV, в стране продолжаются протесты в связи с повышением платы за общежития. Студенты жалуются на значительное увеличение расходов. После нападения на университет в ряде городов начались массовые демонстрации с требованием найти виновных. Протестующие находятся возле штаб-квартиры полиции и обвиняют правоохранительные органы в бездействии.
2020-01-06T08:30:00+03:00
2020-01-06T08:31:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:30, 06 января 2020
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