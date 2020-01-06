Бывший премьер Хорватии Зоран Миланович победил на президентских выборах

Согласно окончательным результатам, которые приводит Интерфакс, представитель оппозиции во втором туре набрал больше 50 процентов голосов. Действующий президент Колинда Грабар-Китарович получила на 5 процентов меньше. Она уже поздравила оппонента с победой и сказала, что ждёт цивилизованной передачи власти. Как считают некоторые эксперты, несмотря на смену лидера, значимых изменений во внешней политике страны, в том числе, и в отношении России, произойти не должно.
2020-01-06T08:30:00+03:00
2020-01-06T08:31:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:30, 06 января 2020
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