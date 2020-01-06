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08:30, 06 января 2020

Бывший премьер Хорватии Зоран Миланович победил на президентских выборах

Согласно окончательным результатам, которые приводит Интерфакс, представитель оппозиции во втором туре набрал больше 50 процентов голосов. Действующий президент Колинда Грабар-Китарович получила на 5 процентов меньше. Она уже поздравила оппонента с победой и сказала, что ждёт цивилизованной передачи власти. Как считают некоторые эксперты, несмотря на смену лидера, значимых изменений во внешней политике страны, в том числе, и в отношении России, произойти не должно.



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