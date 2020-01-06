Дональд Трамп пригрозил Ираку серьёзными санкциями в случае враждебных действий

Глава белого дома сказал, что американские военные не покинут страну до тех пор, пока Багдад не заплатит за построенную там авиабазу. Слова президента приводит Reuters.

Накануне иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск. Это решение было принято на фоне убийства иранского генерала Касема Сулаймани и последовавшего за этим роста напряжённости в регионе.