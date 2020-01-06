Зрители «Матч ТВ» приняли повтор финала молодежного чемпионата мира 2011 года за итоговую встречу нынешнего турнира

Из-за чего болельщики решили, что первенство выиграла Россия. Канал показал запись встречи Россия-Канада девятилетней давности 2011 в то же время, когда в чешской Остраве шел финал чемпионата 2020-го.

Многие болельщики смотрели финальную игру сборных не по «Первому каналу», а по «Матч ТВ». Именно он до полуфинала показывал молодёжный чемпионат мира по хоккею. А вчера вечером запутал любителей спорта, поставив в эфир параллельно с решающей битвой хоккеистов России и Канады в Чехии запись финала аналогичного турнира девятилетней давности в США. Тогда наши, уступая канадцам 0-3, вырвали победу, забросив пять шайб.

Среди тех, кто накануне посмотрел этот матч, оказался бывший футболист московского Локомотива Дмитрий Тарасов. Он после матча поздравил российскую молодёжную сборную в «Инстаграме»: «Пацаны красавцы! С победой» .

Многие болельщики как отмечает сайт Championat.com, смотревшие игру по «Матч ТВ» не знали о том, что в финале наши хоккеисты в итоге уступили канадцам 3-4 и поздравляли сборную с победой. Теперь же они критикуют канал за показ старого финала.

Наиболее иронично на свой промах отреагировал официальный телеграм-канал «Москвы 24»: «Мы тут оказались в параллельной вселенной, где наша команда выиграла 5:3».

Представители канала пока не ответили на критику болельщиков.