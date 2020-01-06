Иранское руководство объявило о выходе из ядерной сделки

Это происходит на фоне обострения ситуации в регионе после убийства американскими военными близ Багдада иранского генерала Касема Сулеймани. Иранская сторона отказывается от ограничений в вопросах об уровне обогащения урана и количестве центрифуг, пояснили в Тегеране.

Иран готов ответить на любые действия, угрожающие безопасности страны, сказал замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи в ответ на угрозы новых авиаударов со стороны США.

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.