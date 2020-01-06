В Лос-Анджелесе завершилась церемония вручения кинопремии «Золотой Глобус»

В центре внимания в этот раз оказалось не только кино, но и последствия изменения климата. На эту тему со сцены выступили сразу несколько участников мероприятия.

Так, актриса Дженнифер Энистон зачитала обращение своего коллеги Рассела Кроу, который не смог прибыть за статуэткой, поскольку участвует в борьбе с лесными пожарами в родной Австралии: «Без сомнения, трагедия, которая разворачивается в Австралии, является результатом изменения климата. Мы должны действовать в союзе с наукой, и перевести производство во всем мире на возобновляемую энергию и уважать нашу планету за это уникальное и удивительное место».

Жертвами лесных пожаров в Австралии стали более 20 человек. Звезды Голливуда, в том числе родом из Австралии, такие как Николь Кидман, пожертвовали средства в фонд ликвидации последствий стихийного бедствия.

Между тем, лучшим драматическим фильмом признан «1917» Сэма Мендеса. Сам он признан лучшим режиссером. Лучшим драматическим артистом стал Хоакин Феникс за главную роль в фильме «Джокер», актрисой – Рене Зельвегер за фильм «Джуди». Лучшим мини-сериалом – драма «Чернобыль».