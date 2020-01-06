Ассоциация иностранной прессы при Голливуде назвала лучшим драматическим фильмом года ленту «1917» Сэма Мендеса

Ранее сам он получил награду как лучший режиссер. Лучшим драматическим актером признан Хоакин Феникс за главную роль в фильме «Джокер». Лучшей актрисой – Рене Зельвегер за работу в картине «Джуди».

Фильм Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» завоевал свой третий «Золотой глобус». Он победил в номинации «Лучшая комедия или музыкальный фильм». Ранее награду за роль второго плана в этой ленте получил актер Брэд Питт. Первая статуэтка досталась самому Тарантино за сценарий к картине.

Актер Тэрон Эджертон получил награду Ассоциации иностранной прессы при Голливуде. Эджертон удостоился премии за лучшую роль в комедии/мюзикле за роль Элтона Джона в фильме «Рокетмен». Американский сериал «Чернобыль» признан лучшим в номинации «Сериал или телефильм».

«Глобус» за лучшую роль второго плана в сериале получил актер Стеллан Скарскагрд, который сыграл советского министра Бориса Щербину в «Чернобыле».

Картину режиссера Пон Чжун-хо «Паразиты» признали лучшей в номинации «Фильм на иностранном языке».

Церемония вручения премии Ассоциации иностранных журналистов при Голливуде проходит в Лос-Анджелесе.