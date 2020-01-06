Z Архив новостей новости
5 0 6 0
07:06, 06 января 2020

Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за драматическую роль в «Джокере»

77-я церемония вручения этой награды проходит в Беверли-Хиллз (штат Калифорния), трансляцию ведет телекомпания NBC.

Актер получил премию за роль в фильме «Джокер» (Joker) режиссера Тодда Филлипса, сообщает ТАСС. Награду в этой номинации оспаривали также Антонио Бандерас за роль в картине «Боль и слава» (Dolor y gloria), Адам Драйвер, сыгравший в картине «Брачная история» (Marriage Story), Джонатан Прайс за работу в ленте «Два Папы» (The Two Popes) и Кристиан Бэйл (Ford против Ferrari, Ford v Ferrari).

Хоакин Феникс второй раз стал лауреатом кинопремии «Золотой глобус». Он трижды был номинирован на «Оскар». В прошлом году актер получил приз Каннского кинофестиваля за роль в фильме «Тебя здесь никогда не было» (You Were Never Really Here, 2017). Феникс известен широкой публике ролью римского императора Коммода в фильме Ридли Скотта «Гладиатор» (Gladiator, 2000).

Премия «Золотой глобус», ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь «Оскару». Награда вручается по итогам прошедшего года в 25 категориях, охватывающих кинематограф и телевидение.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Владимир Зеленский: Я возвращал живых Президент Украины впервые прокомментировал обмен экс-беркутовцев, обвиняемых по делам Майдана…

5 160 6 51477 30.12
Kукраина, донбасс, зеленский, события
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

Не скорби, глядя на мир Но не пытайся исправить этот мир, ибо не взойдут из земли ростки раньше срока, и не созреют смоквы раньше срока, и всему положен свой срок. Зима будет длинной…

5 185 6 50603 30.12
Kлитература, общество, мнения
Блоги

Андрей Илларионов экономист

«Путин неоднократно пытался оболгать Польшу». Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого Подписанный 23 августа 1939 года пакт Молотова – Риббентропа не был «договором о ненападении». Это был политический и военный союз, деливший Европу на две сферы влияния – по линии трех польских рек…

5 590 6 166919 30.12
Kистория, польша, рф, события
Блоги

Валерий Рашкин депутат Государственной Думы

Здравствуй, *опа, Новый год… Средняя заработная плата в России — 45 000 рублей, а самая распространенная — 23 500 рублей. 10 процентов работающих получают не более 12 000 рублей. Это официальная статистика…

5 99 6 31850 30.12
Kрф, политика, власть, экономика, общество, мнения
Голосование
Имеет ли право президент сверхдержавы отдать приказ о ликвидации госдеятеля другой страны?
5 112 6 10788 03.01
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

WTF? А что так можно было? Пока же все смотрится со стороны не очень. Получается, что большие и влиятельные страны могут творить что хотят. Хочу убить – убъю. Международное право? Нет не слышали. А если и слышали, то какая разница…

5 108 6 11059 04.01
Kистория, война, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Проблема №1. Тоже сказочная Закредитованность населения его не волнует, в вот в оборонке — да. Может потому, что оборонкой командует один из старинных путинских дружбанов, еще по ГДР, — Чемезов…

5 127 6 73671 30.12
Kпутин, минобороны, финансы, экономика, политика, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Вашингтон интересовало изменение расклада в регионе Ключевой является оценка именно Ирака, как государства, подвергшегося ракетному обстрелу со стороны другого государства, и она дана…

5 166 6 18803 03.01
Блоги

Константин Ремчуков главный редактор и гендиректор «Независимой газеты»

В 2019 году люди быстрее стали менять оценки лидеров и событий Население приспособилось жить в условиях стагнации, заматерело, но перестало понимать про «лихие 90-е». Педалирование страха перед неопределенностью с апологией стабильности малорезультативно, когда речь идет о молодых…

5 56 6 33886 30.12
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

После захвата Польши Лучший способ разобраться с темой советской внешней политики 1939 года, сближением Сталина и Гитлера, так беспокоящей Путина – прочитать документы о советско-германском сближении и сделать самостоятельные выводы. Тогда многое прояснится…

5 208 6 25837 01.01
Kобщество, история, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Логика шоу, а не политики Это даже больше, чем убийство важной фигуры — это ошибка. Вытекающая из типичной американской привычки персонализировать любую проблему: «надо убрать Саддама (Милошевича, Януковича, Каддафи, Бен Ладена и т.п.) и все решится»…

5 81 6 10644 03.01
Kиран, ирак, сша, политика, конфликты, мнения
Голосование
Напрягает ли вас обилие мигрантов в новый год на Красной площади?
5 40 6 5430 03.01
Интервью Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский гость: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

3038181

5 42 6 5949 05.01
#слушать 50:23 ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи
Голосование
Простили ли вы Бориса Николаевича Ельцина?
5 130 6 21215 31.12
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Об императоре, герцоге и многих других… Не хочет ли сейчас Трамп в преддверии президентских выборов затмить историю с импичментом и показать себя твердым борцом с терроризмом? Я историк, а не политолог и прогнозов не делаю, но фраза-де ла Мёрта что-то не выходит из головы…

5 56 6 9453 04.01
Kистория, франция, политика, иран, ирак, сша, трамп, военные, конфликты, мнения
Блоги

Сергей Шнуров лидер группы «Ленинград»

Нестареющие лица — достижение науки Новый год случится скоро!
В новом, как и в том году,
Путин и Филипп Киркоров
Настроение создадут…

5 50 6 45349 30.12
Kпраздники, юмор, стихи, тв, мнения

Популярное за неделю

Новости

Часть болельщиков из-за телеканала «Матч-ТВ» решила, что Россия выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею Накануне канал показал финал первенства 2011 года

5 4 6 1811
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
В 2020 году России вновь весь год опять придется делать сложный выбор между проститутками и инквизиторами…

5 53 6 111542 01.01
#слушать 50:59 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Голосование
Простили ли вы Бориса Николаевича Ельцина?
5 130 6 21189 31.12
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Год сказочного перелома Не надо больше слов. Пора нести ответственность за то, что обещал, но не исполнил. Во имя «нашей Родины, мира, благополучия и процветания»...

5 244 6 222269 01.01
Kпутин, политика, общество, мнения
Блоги

Валерий Соловей политолог

+ Новогоднее обращение к гражданам России Новогоднее обращение к гражданам России Следующий год будет несравненно более тяжелым, опасным, чем все годы, что мы с вами пережили…

5 116 6 137659 31.12
Kобщество, видео, прогнозы, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8241556
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, учитель

6 4322409

Сегодня в эфире