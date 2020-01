Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за драматическую роль в «Джокере»

77-я церемония вручения этой награды проходит в Беверли-Хиллз (штат Калифорния), трансляцию ведет телекомпания NBC.

Актер получил премию за роль в фильме «Джокер» (Joker) режиссера Тодда Филлипса, сообщает ТАСС. Награду в этой номинации оспаривали также Антонио Бандерас за роль в картине «Боль и слава» (Dolor y gloria), Адам Драйвер, сыгравший в картине «Брачная история» (Marriage Story), Джонатан Прайс за работу в ленте «Два Папы» (The Two Popes) и Кристиан Бэйл (Ford против Ferrari, Ford v Ferrari).

Хоакин Феникс второй раз стал лауреатом кинопремии «Золотой глобус». Он трижды был номинирован на «Оскар». В прошлом году актер получил приз Каннского кинофестиваля за роль в фильме «Тебя здесь никогда не было» (You Were Never Really Here, 2017). Феникс известен широкой публике ролью римского императора Коммода в фильме Ридли Скотта «Гладиатор» (Gladiator, 2000).

Премия «Золотой глобус», ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь «Оскару». Награда вручается по итогам прошедшего года в 25 категориях, охватывающих кинематограф и телевидение.