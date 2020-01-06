Компания SpaceX Илона Маска планирует запустить новые спутники

Это произойдет в рамках проекта по охвату планеты широкополосным интернетом. На орбиту с помощью многоразовой ракеты Falcon отправят ещё 60 спутников. Они присоединятся к 130, которые компания SpaceX запустила в прошлом году. Первую партию, напомним, отправили в конце мая. Связь c несколькими аппаратами пропала, позже их вернут на Землю.

Впрочем, проект Илона Маска пока обходится без серьёзных сбоев, и работа над созданием глобальной сети передачи интернет-трафика продолжается. После очередного запуска у компании SpaceX будет около двухсот работающих спутников на орбите. Это примерно треть от количества, необходимого для оптимального сигнала, отмечает журнал Forbes.

Всего же Илон Маск намерен разместить 12 тысяч космических аппаратов. С их помощью развернут спутниковую сеть нового поколения Starlink. В случае успешного функционирования она сможет обеспечить людей по всему миру широкополосным доступом в интернет. Стоимость проекта компания Маска оценивает в 10 миллиардов долларов.

Один из спутников компания Маска перед запуском обработала специальным покрытием для того, чтобы он был менее заметен на ночном небе. Это сделали после жалоб астрономов на некое «световое загрязнение», которое мешает им наблюдать за небесными телами.