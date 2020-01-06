Судебный процесс над так называемыми «призраками джихада» должен начаться в Париже

Большинства из обвиняемых уже нет в живых. Специальному суду присяжных Парижа предстоит вынести приговоры 24 фигурантам дел, но фактически перед правосудием предстанут лишь пять из них. Остальные же, хотя и числятся в розыске, по данным следователей, уехали в Ирак или Сирию и уже погибли.

Среди обвиняемых есть братья Белусин, старший из которых считается автором клятвы верности «Исламскому государству» (организация запрещена в РФ) — ее зачитал другой террорист Амеди Кулибали во время атаки в кошерном супермаркете «Гипер Кашер» 9 января 2015 года. Об этом сообщает международное радио RFI.

Также перед присяжными предстанет Ильес Бенадур — как утверждает следствие, он помог сразу нескольким джихадистам уехать в Сирию. Сам он вину не признает, утверждая, что его друзья уехали для оказания помощи сирийскому народу.

Процесс, который начнется сегодня, станет первым в ряду похожих судебных разбирательств, запланированных на этот год. В начале мая в Париже стартует суд по делу о теракте в редакции журнала Charlie Hebdo.