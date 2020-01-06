Американский президент Дональд Трамп пригрозил Ирану непропорциональным ответом

Вашингтон может нанести удар в случае нападения на американских граждан или объекты, написал в «Твиттере» глава Белого дома. Он добавил, что для этого не потребуется формальное уведомление Конгресса.

В случае открытого военного конфликта между двумя странами боевое превосходство будет на стороне Соединенных штатов, считает заместитель главного редактора «Ежедневного журнала», военный эксперт Александр Гольц. Он добавил, что после уничтожения ПВО США сможет на выбор свободно поражать те цели, которые считают существенными.

Обстановке на Ближнем Востоке обострилась после того, как американские военные убили близ Багада иранского генерала Касема Сулеймани.