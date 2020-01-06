Z Архив новостей новости
5 2 6 363
07:01, 06 января 2020

Американский президент Дональд Трамп пригрозил Ирану непропорциональным ответом

Вашингтон может нанести удар в случае нападения на американских граждан или объекты, написал в «Твиттере» глава Белого дома. Он добавил, что для этого не потребуется формальное уведомление Конгресса.

В случае открытого военного конфликта между двумя странами боевое превосходство будет на стороне Соединенных штатов, считает заместитель главного редактора «Ежедневного журнала», военный эксперт Александр Гольц. Он добавил, что после уничтожения ПВО США сможет на выбор свободно поражать те цели, которые считают существенными.

Обстановке на Ближнем Востоке обострилась после того, как американские военные убили близ Багада иранского генерала Касема Сулеймани.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Владимир Зеленский: Я возвращал живых Президент Украины впервые прокомментировал обмен экс-беркутовцев, обвиняемых по делам Майдана…

5 160 6 51477 30.12
Kукраина, донбасс, зеленский, события
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

Не скорби, глядя на мир Но не пытайся исправить этот мир, ибо не взойдут из земли ростки раньше срока, и не созреют смоквы раньше срока, и всему положен свой срок. Зима будет длинной…

5 185 6 50603 30.12
Kлитература, общество, мнения
Блоги

Андрей Илларионов экономист

«Путин неоднократно пытался оболгать Польшу». Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого Подписанный 23 августа 1939 года пакт Молотова – Риббентропа не был «договором о ненападении». Это был политический и военный союз, деливший Европу на две сферы влияния – по линии трех польских рек…

5 590 6 166919 30.12
Kистория, польша, рф, события
Блоги

Валерий Рашкин депутат Государственной Думы

Здравствуй, *опа, Новый год… Средняя заработная плата в России — 45 000 рублей, а самая распространенная — 23 500 рублей. 10 процентов работающих получают не более 12 000 рублей. Это официальная статистика…

5 99 6 31850 30.12
Kрф, политика, власть, экономика, общество, мнения
Голосование
Имеет ли право президент сверхдержавы отдать приказ о ликвидации госдеятеля другой страны?
5 112 6 10788 03.01
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

WTF? А что так можно было? Пока же все смотрится со стороны не очень. Получается, что большие и влиятельные страны могут творить что хотят. Хочу убить – убъю. Международное право? Нет не слышали. А если и слышали, то какая разница…

5 108 6 11059 04.01
Kистория, война, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Проблема №1. Тоже сказочная Закредитованность населения его не волнует, в вот в оборонке — да. Может потому, что оборонкой командует один из старинных путинских дружбанов, еще по ГДР, — Чемезов…

5 127 6 73671 30.12
Kпутин, минобороны, финансы, экономика, политика, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Вашингтон интересовало изменение расклада в регионе Ключевой является оценка именно Ирака, как государства, подвергшегося ракетному обстрелу со стороны другого государства, и она дана…

5 166 6 18803 03.01
Блоги

Константин Ремчуков главный редактор и гендиректор «Независимой газеты»

В 2019 году люди быстрее стали менять оценки лидеров и событий Население приспособилось жить в условиях стагнации, заматерело, но перестало понимать про «лихие 90-е». Педалирование страха перед неопределенностью с апологией стабильности малорезультативно, когда речь идет о молодых…

5 56 6 33886 30.12
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

После захвата Польши Лучший способ разобраться с темой советской внешней политики 1939 года, сближением Сталина и Гитлера, так беспокоящей Путина – прочитать документы о советско-германском сближении и сделать самостоятельные выводы. Тогда многое прояснится…

5 208 6 25837 01.01
Kобщество, история, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Логика шоу, а не политики Это даже больше, чем убийство важной фигуры — это ошибка. Вытекающая из типичной американской привычки персонализировать любую проблему: «надо убрать Саддама (Милошевича, Януковича, Каддафи, Бен Ладена и т.п.) и все решится»…

5 81 6 10644 03.01
Kиран, ирак, сша, политика, конфликты, мнения
Голосование
Напрягает ли вас обилие мигрантов в новый год на Красной площади?
5 40 6 5430 03.01
Интервью Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский гость: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

3038181

5 42 6 5949 05.01
#слушать 50:23 ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи
Голосование
Простили ли вы Бориса Николаевича Ельцина?
5 130 6 21215 31.12
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Об императоре, герцоге и многих других… Не хочет ли сейчас Трамп в преддверии президентских выборов затмить историю с импичментом и показать себя твердым борцом с терроризмом? Я историк, а не политолог и прогнозов не делаю, но фраза-де ла Мёрта что-то не выходит из головы…

5 56 6 9453 04.01
Kистория, франция, политика, иран, ирак, сша, трамп, военные, конфликты, мнения
Блоги

Сергей Шнуров лидер группы «Ленинград»

Нестареющие лица — достижение науки Новый год случится скоро!
В новом, как и в том году,
Путин и Филипп Киркоров
Настроение создадут…

5 50 6 45349 30.12
Kпраздники, юмор, стихи, тв, мнения

Популярное за неделю

Новости

Часть болельщиков из-за телеканала «Матч-ТВ» решила, что Россия выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею Накануне канал показал финал первенства 2011 года

5 4 6 1811
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
В 2020 году России вновь весь год опять придется делать сложный выбор между проститутками и инквизиторами…

5 53 6 111542 01.01
#слушать 50:59 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Голосование
Простили ли вы Бориса Николаевича Ельцина?
5 130 6 21189 31.12
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Год сказочного перелома Не надо больше слов. Пора нести ответственность за то, что обещал, но не исполнил. Во имя «нашей Родины, мира, благополучия и процветания»...

5 244 6 222269 01.01
Kпутин, политика, общество, мнения
Блоги

Валерий Соловей политолог

+ Новогоднее обращение к гражданам России Новогоднее обращение к гражданам России Следующий год будет несравненно более тяжелым, опасным, чем все годы, что мы с вами пережили…

5 116 6 137659 31.12
Kобщество, видео, прогнозы, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8241556
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, учитель

6 4322409

Сегодня в эфире