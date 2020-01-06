В Санкт-Петербурге пройдет прощание с врачом-онкологом Андреем Павленко

Несмотря на болезнь, рак желудка, он работал с пациентами и вёл специальный блог, в котором рассказывал о своей жизни и борьбе с заболеванием. Хирурга-онколога Андрея Павленко не стало утром пятого января. Об этом в соцсетях сообщила его супруга Анна. Позже она написала, что прощание с её мужем пройдёт в час дня в Свято Преображенском соборе в Петербурге.

Сам же Павленко попрощался с друзьями и неравнодушными ещё первого января. На своей странице в Facebook он написал пост о том, что болезнь победила. При этом, он призвал других, у кого также диагностированы онкологические заболевания, не опускать рук. Рак желудка третьей стадии у него обнаружили весной 2018-го. Даже после этого он не прекращал работать.

В том же году Павленко решил завести специальный блог, в котором он в видео и аудио формате рассказывал о болезни и о том, как устроена жизнь человека, у которого диагностировали рак. Проект называется «Жизнь человека» и накануне на его YouTube-канале опубликована последняя видеозапись. Начинается она со слов Андрея Павленко: «Если вы смотрите это видео, значит я уже умер».

В том же видеообращении Андрей Павленко рассказал о том, что учрежден грант его имени.

Андрея Павленко похоронят сегодня на Киновеевском кладбище северной столицы.