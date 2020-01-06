Полиция в Ростове-на-Дону задержала подозреваемого в попытке пройти с оружием в местный дом творчества

При нем обнаружили средства самообороны, говорят в правоохранительных органах. Как рассказал источник агентства ТАСС, накануне неизвестный пытался пройти в Дом творчества с пистолетом и ножами. Их обнаружили при сканировании сумки посетителя на входе. Сам он утверждал, что в здании на праздничном мероприятии находится его семья.
2020-01-06T06:31:00+03:00
2020-01-06T06:37:59+03:00
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06:31, 06 января 2020
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