Цена на нефть выросла более чем на 2%

Стоимость сорта Brent впервые за полгода превысила 70 долларов за баррель. Основной причиной подорожания сырья стало обострение обстановки на Ближнем Востоке после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани.

Аналитики, как пишет издание РБК, не исключают, что Тегеран в ответ нанесет удар по нефтяным объектам в районе Персидского залива. Последний раз Brent стоил дороже $70 в конце мая прошлого года. Тогда рост также был связан с напряженностью в районе Персидского залива.