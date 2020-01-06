Американский сериал «Чернобыль» получил награду Ассоциации иностранных журналистов при Голливуде «Золотой глобус»

Он стал победителем в номинации «Лучший сериал или телефильм». Ранее «Глобус» за лучшую роль второго плана в сериале получил актер Стеллан Скарскагрд, который сыграл советского министра Бориса Щербину. Лучшим режиссером признан Сэм Мендес за драму «1917». Бред Питт и Лора Дерн стали обладателями «Золотого глобуса» как лучшие актер и актриса второго плана.

Бред Питт получил награду за фильм «Однажды… в Голливуде». В этой категории кроме него были представлены Аль Пачино и Джо Пеши — за «Ирландца», Энтони Хопкинс — за роль в картине «Два Папы» и Том Хенкс за фильм «Прекрасный день по соседству». Лоре Дерн вручили «Глобус» за картину «Брачная история». Конкуренцию ей составили Аннетт Бенинг («Отчет о пытках»), Дженнифер Лопез («Стриптизерши»), Марго Робби («Скандал») и Кэти Бейтс («Ричард Джуэлл»).

Лучшей оригинальной песней стала композиция из фильма «Рокетмен» «(l'm Gonna) Love Me Again» музыканта Элтона Джона.