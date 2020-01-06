Сразу два лидера встретятся сегодня в рамках матча баскетбольной Единой Лиги ВТБ

На паркет выйдут ЦСКА и подмосковные Химки. Последний раз химчане смогли одолеть армейцев почти год назад — в регулярном Чемпионате подмосковные баскетболисты вырвали победу в ОТ благодаря фантастической игре Алексея Шведа, который набрал тогда 37 очков. С тех пор ни в Лиге ВТБ, ни в Евролиге обыграть ЦСКА Химкам никак не удается. В активе москвичей — 5 побед кряду.

Правда, в нынешнем розыгрыше химчане пока лидируют. Более того, подопечные Римаса Куртинайтиса вообще не знали поражений в турнире вплоть до конца декабря. Когда на своей площадке неожиданно уступили Локомотиву-Кубани. А вот ЦСКА, напротив, после слабого старта выиграл 4 игры подряд.

Встреча баскетболистов ЦСКА и Химок начнется в 15 часов. Трансляция на «Матч ТВ».