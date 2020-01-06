В Нью-Йорке сегодня должен начаться судебный процесс по делу американского кинопродюссера Харви Вайнштейна

Его обвиняют в домогательствах и изнасиловании. Ранее, в ходе Каннского кинофестиваля актриса Азия Ардженто объявила, что также стала жертвой Вайнштейна. По ее мнению, скандальному продюсеру не место на подобных мероприятиях: «В 1997 году, здесь в Каннах, меня изнасиловал Харви Вайнштейн. Мне был 21 год. Этот фестиваль был для него охотничьим угодьем. Я хочу сказать, что ему никогда не будут здесь рады. Он будет жить в позоре, избегаемый киносообществом. Даже сегодня среди вас есть те, кто должен быть привлечен к ответственности за свое поведение в отношении женщин. Вы знаете, кто вы, и самое главное, мы знаем, кто вы. И мы будем вас преследовать».

Харви Вайнштейн оказался в центре скандала осенью 2017 года, когда более 50 актрис обвинили его в сексуальных домогательствах. Азия Ардженто выступила одной из первых.