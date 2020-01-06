Режиссер Квентин Тарантино получил американскую кинопремию «Золотой глобус»

Награду Ассоциации иностранных журналистов ему вручили за сценарий к картине «Однажды… в Голливуде». 77-я церемония награждения проходит в эти минуты в Лос-Анджелесе. Премию называют генеральной репетицией самой престижной награды в области кино — «Оскара».