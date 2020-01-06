Режиссер Квентин Тарантино получил американскую кинопремию «Золотой глобус»

Награду Ассоциации иностранных журналистов ему вручили за сценарий к картине «Однажды… в Голливуде». 77-я церемония награждения проходит в эти минуты в Лос-Анджелесе. Премию называют генеральной репетицией самой престижной награды в области кино — «Оскара».
2020-01-06T06:04:00+03:00
2020-01-06T06:10:15+03:00
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06:04, 06 января 2020
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