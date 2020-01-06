Иран официально выходит из ядерной сделки

Правительство республики объявило об этом на фоне обострения ситуации в регионе после убийства американскими военными близ Багдада иранского генерала Касема Сулеймани. Иранская сторона отказывается от ограничений в вопросах об уровне обогащения урана и количестве центрифуг, пояснили в Тегеране.

В самой столице Ирана тем временем сегодня пройдет прощание с убитым военачальником.

Тело командира элитного подразделения «аль-Кудс», погибшего в пятницу при ракетном ударе США, в Иран привезли сутки назад. В городе Ахваз прошла первая национальная церемония прощания. Десятки тысяч иранцев по сообщению агентства dpa участвовали в ней. Закрытый гроб с телом Сулеймани был накрыт иранским флагом, играл военный оркестр. Сегодня церемонию проведут в Тегеране. Ожидаются новые антиамериканские выступления.

Иранцы возмущены угрозами президента США Дональда Трампа атаковать более полусотни целей в стране, в том числе культурные объекты. По словам хозяина Белого дома это произойдёт в случае нападений на американцев. Тегеран вчера выразил протест Вашингтону через посла Швейцарии, который представляет интересы Соединённых Штатов в Иране.

Власти Исламской республики назвали угрозы нападения на исторические объекты «военным преступлением» и «нарушением международного права». В МИДе Ирана дали понять, что страна не стремится к войне с США, но готова к любой ситуации. Иранского генерала похоронят во вторник в его родном городе Керман.