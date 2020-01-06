Южнокорейская трагикомедия «Паразиты» получила престижную кинопремию «Золотой глобус»

Картину режиссера Пон Чжун-хо признали лучшей в номинации «Фильм на иностранном языке». Церемония вручения наград Голливудской ассоциации иностранной прессы проходит в Лос-Анджелесе. Свою первую статуэтку получил мини-сериал «Чернобыль»: в номинации «Лучшая роль второго плана» победил актер Стеллан Скарсгард за роль советского министра Бориса Щербины. «Золотой глобус» многие кинокритики называют генеральной репетицией премии «Оскар».