Южнокорейская трагикомедия «Паразиты» получила престижную кинопремию «Золотой глобус»

Картину режиссера Пон Чжун-хо признали лучшей в номинации «Фильм на иностранном языке». Церемония вручения наград Голливудской ассоциации иностранной прессы проходит в Лос-Анджелесе. Свою первую статуэтку получил мини-сериал «Чернобыль»: в номинации «Лучшая роль второго плана» победил актер Стеллан Скарсгард за роль советского министра Бориса Щербины. «Золотой глобус» многие кинокритики называют генеральной репетицией премии «Оскар».
2020-01-06T05:03:00+03:00
2020-01-06T05:09:56+03:00
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05:03, 06 января 2020
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