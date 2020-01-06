В Китае растет число инфицированных неизвестной формой пневмонии

Ее обнаружили уже у 59 человек, жителей города Ухань в центральной части страны. Свыше 150 находятся на карантине, передает агентство ТАСС. Врачи говорят, что пока не нашли четких свидетельств передачи болезни от человека к человеку. Вспышка этой формы пневмонии была зафиксирована в конце декабря. Сообщается, что случаи заражения связаны с местным рынком свежих морепродуктов, сейчас он закрыт.
2020-01-06T05:03:00+03:00
2020-01-06T05:09:05+03:00
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05:03, 06 января 2020
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