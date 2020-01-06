Двоевластие возникло в парламенте Венесуэлы, который контролирует оппозиция

Часть депутатов выбрала новым спикером Луиса Парру, и его уже поддержал президент республики Николас Мадуро. В то же время другая группа объявила о переизбрании на этом посту Хуана Гуайдо, которого признают в качестве временного президента Венесуэлы более полусотни стран. Сторонники Гуайдо настаивают, что избрание нового спикера прошло с нарушениями. В частности, власти блокировали многим депутатам доступ в здание Национальной ассамблеи.