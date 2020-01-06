Бывший премьер-министр Хорватии Зоран Миланович объявлен победителем президентских выборов

Кандидат от оппозиции, согласно данным местного избиркома, набрал чуть менее 53% голосов. Чуть ранее действующий президент Колинда Грабар-Китарович поздравила соперника с победой во втором туре выборов. Миланович намерен развивать партнерство со странами Западной Европы и США. Также он выступал против расширения полномочий главы государства, обещал провести борьбу с коррупцией, обеспечить доступное здравоохранение.
2020-01-06T05:03:00+03:00
2020-01-06T05:06:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:03, 06 января 2020
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