Бывший премьер-министр Хорватии Зоран Миланович объявлен победителем президентских выборов

Кандидат от оппозиции, согласно данным местного избиркома, набрал чуть менее 53% голосов. Чуть ранее действующий президент Колинда Грабар-Китарович поздравила соперника с победой во втором туре выборов. Миланович намерен развивать партнерство со странами Западной Европы и США. Также он выступал против расширения полномочий главы государства, обещал провести борьбу с коррупцией, обеспечить доступное здравоохранение.