Генсек НАТО Йенс Столтенберг назначил на сегодня экстренную встречу Североатлантического совета

Это связано с ситуацией вокруг Ирака. В минувшие выходные альянс приостановил работу своей миссии в Багдаде. Специалисты организации готовили иракских военных. В Брюсселе опасаются за безопасность своих инструкторов после того, как американские военные убили вблизи Багдада иранского генерала Касема Сулеймани.
2020-01-06T05:03:00+03:00
2020-01-06T05:05:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:03, 06 января 2020
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