Генсек НАТО Йенс Столтенберг назначил на сегодня экстренную встречу Североатлантического совета

Это связано с ситуацией вокруг Ирака. В минувшие выходные альянс приостановил работу своей миссии в Багдаде. Специалисты организации готовили иракских военных. В Брюсселе опасаются за безопасность своих инструкторов после того, как американские военные убили вблизи Багдада иранского генерала Касема Сулеймани.