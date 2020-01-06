Президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями Ираку

Это случится, если Багдад проявит враждебность по отношению к Америке, сказал глава Белого дома. Трамп пообещал, что Вашингтон готов наложить на Ирак такие санкции, по сравнению с которыми меры против Ирана покажутся мелочью. Он также добавил, что американские военные не намерены покидать Ирак, пока тот не заплатит за построенную Штатами авиабазу. Проект, по словам Трампа, обошелся в миллиарды долларов. Накануне парламент Ирака проголосовал за вывод из страны иностранных военных. Это произошло после убийства американскими военнослужащими иранского генерала Касема Сулеймани вблизи Багдада.