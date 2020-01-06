На 74-м году жизни скончался Народный артист, певец Геннадий Пискунов

Об этом агентству ТАСС сказали в детском музыкальном театре имени Наталии Сац. Пискунов закончил ГИТИС, еще во время учебы пришел в музыкальный театр. Исполнял партии в операх «Чио-Чио-Сан» Пуччини, «Евгений Онегин» Чайковского, «Волшебная флейта» Моцарта.
2020-01-06T04:07:00+03:00
2020-01-06T04:12:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 06 января 2020
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