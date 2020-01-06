Жители поселка Кузино Вологодской области вышли на одиночные пикеты с требованием восстановить переправу

В конце прошлой неделе районная администрация внезапно объявила об отмене речных перевозок, пишет интернет-издание «7х7». После сообщений о пикетах чиновники заверили, что со вторника запустят судно на воздушной подушке. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, как пишет издание со ссылкой на жителей района, обещал построить мост, но после выборов в региональном правительстве отказались от этой идеи из-за нехватки средств.
2020-01-06T04:07:00+03:00
2020-01-06T04:11:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2566287-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:07, 06 января 2020
Загрузка комментариев...