Жители поселка Кузино Вологодской области вышли на одиночные пикеты с требованием восстановить переправу

В конце прошлой неделе районная администрация внезапно объявила об отмене речных перевозок, пишет интернет-издание «7х7». После сообщений о пикетах чиновники заверили, что со вторника запустят судно на воздушной подушке. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, как пишет издание со ссылкой на жителей района, обещал построить мост, но после выборов в региональном правительстве отказались от этой идеи из-за нехватки средств.