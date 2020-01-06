Российский журналист Юрий Изотов попросил политического убежища в Грузии

Он рассказал «Радио Свобода», что опасается уголовного преследования дома. До 2016 года Изотов жил в Екатеринбурге, но покинул Россию, когда его допросили представители спецслужб, а сам он стал получать угрозы по интернету. Журналист участвовал в антивоенных акциях, общался с украинскими активистами, ездил волонтером в Донбасс на территории, которые контролирует Киев. Некоторое время после отъезда из страны он жил в столице Украины, но местные власти отказали ему в убежище.
2020-01-06T04:07:00+03:00
2020-01-06T04:10:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 06 января 2020
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