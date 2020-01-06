Российский журналист Юрий Изотов попросил политического убежища в Грузии

Он рассказал «Радио Свобода», что опасается уголовного преследования дома. До 2016 года Изотов жил в Екатеринбурге, но покинул Россию, когда его допросили представители спецслужб, а сам он стал получать угрозы по интернету. Журналист участвовал в антивоенных акциях, общался с украинскими активистами, ездил волонтером в Донбасс на территории, которые контролирует Киев. Некоторое время после отъезда из страны он жил в столице Украины, но местные власти отказали ему в убежище.