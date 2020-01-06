Французская полиция предотвратила нападение вооруженного ножом злоумышленника на прохожих в Меце

Подозреваемый был ранен и задержан. Как передает французский телеканал BFM, нападавший выкрикивал исламистские лозунги. Это второй подобный случай во Франции за последние несколько дней. В пятницу в пригороде Парижа 22-летний житель столицы напал на прохожих. Один человек был убит, двое получили ранения.
2020-01-06T04:07:00+03:00
2020-01-06T04:09:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 06 января 2020
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