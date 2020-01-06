Парламент Ирака проголосовал за вывод из страны иностранных военных

Депутаты поддержали на внеочередном заседании инициативу премьер-министра Аделя Абдель Махди. Также парламент выступил за прекращение сотрудничества с силами международной антитеррористической коалиции. Голосование проходило спустя несколько дней после того, как американские военные провели операцию в районе аэропорта Багдада. В результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани. В Вашингтоне тем временем сказали, что разочарованы решением иракского парламента.
2020-01-06T04:07:00+03:00
2020-01-06T04:08:41+03:00
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04:07, 06 января 2020
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