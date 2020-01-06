Часть болельщиков из-за телеканала «Матч-ТВ» решила, что Россия выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

Накануне канал показал финал первенства 2011 года. Это произошло во время итогового матча нынешнего турнира. 9 лет назад, как и вчера, тоже играли Россия и Канада. Тогда наши хоккеисты победили со счетом 5:3. Часть зрителей успела написать поздравления россиянам с победой в социальных сетях. Среди них, оказался, в частности, бывший полузащитник «Локомотива», футболист Дмитрий Тарасов, пишет сайт Championat.com.

Финал же молодежного чемпионата мира этого года, где Россия проиграла со счетом 3:4, показывал Первый канал.