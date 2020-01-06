Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки «Тур де Ски»

Второе место занял еще один россиянин, Сергей Устюгов. У женщин из российской сборной лучший результат показала Наталья Непряева, которая завоевала серебро. Многодневка стартовала 28 декабря и завершилась накануне. Россияне выигрывали «Тур де Ски» дважды: в сезоне-2016/17 первым стал Устюгов, в сезоне-2012/13 — Александр Легков.