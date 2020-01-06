Северная Македония и Греция получили первые объемы российского газа через трубопровод «Турецкий поток»

Об этом объявили в болгарской компании «Булгартрансгаз». Болгария с начала года стала получать газ из России не через Румынию, как было раньше, а из Турции. В Софии считают, что это должно сэкономить республике $46 млн. ежегодно. «Турецкий поток» идет из Краснодарского края по дну Черного моря в европейскую часть Турции. В прошлом месяце в США утвердили о санкции против участников этого проекта и трубопровода «Северный поток-2».
2020-01-06T03:03:00+03:00
2020-01-06T03:07:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:03, 06 января 2020
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