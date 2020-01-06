Пикеты в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева пройдут сегодня в Махачкале

Их участники будут требовать освобождения сотрудника газеты «Черновик». Как сказал «Эху», главный редактор дагестанского издания Майербек Агаев, они не намерены прекращать акции в поддержку коллеги, пока не получат хотя бы одного внятного объяснения, доказательств, аргументов, которые могли бы подтвердить обвинения в адрес Гаджиева. Журналист находится под стражей более полугода. Он проходит по делу о финансировании терроризма, вины не признает.