Акции нефтяной компании Saudi Aramco подешевели до минимума

Главной причиной стало убийство иранского генерала Кесама Сулеймани американскими военными и обострение ситуации на Ближнем Востоке. К 5 января котировки упали почти на 2% и торговались чуть дороже $9, пишет интернет-издание The Bell. От происходящего пострадал весь ближневосточный рынок. Индексы региональных фондовых бирж опустились в среднем на 2-4%. Инвесторы, по словам экспертов, получили предупреждения, что рискованно вкладываться в этот регион. Два года назад Saudi Aramco была самой прибыльной компанией в мире.
2020-01-06T03:03:00+03:00
2020-01-06T03:04:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:03, 06 января 2020
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