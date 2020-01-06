Акции нефтяной компании Saudi Aramco подешевели до минимума

Главной причиной стало убийство иранского генерала Кесама Сулеймани американскими военными и обострение ситуации на Ближнем Востоке. К 5 января котировки упали почти на 2% и торговались чуть дороже $9, пишет интернет-издание The Bell. От происходящего пострадал весь ближневосточный рынок. Индексы региональных фондовых бирж опустились в среднем на 2-4%. Инвесторы, по словам экспертов, получили предупреждения, что рискованно вкладываться в этот регион. Два года назад Saudi Aramco была самой прибыльной компанией в мире.