Власти Ирана официально объявили о выходе из ядерной сделки

Атомная программа республики не будет иметь никаких ограничений, предупредили в Тегеране. Это касается мощностей по обогащению, процентном соотношении и количестве обогащенного урана. В то же время Иран не собирается прекращать сотрудничество с МАГАТЭ и вернется к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны будут сняты. О выходе из сделки республика объявила спустя несколько дней после убийства американскими военными под Багдадом иранского генерала Касема Сулеймани.
2020-01-06T03:03:00+03:00
2020-01-06T03:04:14+03:00
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03:03, 06 января 2020
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