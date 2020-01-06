Власти Ирана официально объявили о выходе из ядерной сделки

Атомная программа республики не будет иметь никаких ограничений, предупредили в Тегеране. Это касается мощностей по обогащению, процентном соотношении и количестве обогащенного урана. В то же время Иран не собирается прекращать сотрудничество с МАГАТЭ и вернется к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны будут сняты. О выходе из сделки республика объявила спустя несколько дней после убийства американскими военными под Багдадом иранского генерала Касема Сулеймани.