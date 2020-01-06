Запрет на поставки цитрусовых из Китая вступает сегодня в силу

Российские специалисты ранее неоднократно выявляли в этой продукции опасные карантинные объекты. В декабре Россельхознадзор провел телефонные переговоры с Главным таможенным управлением КНР. Теперь в Москве ожидают от китайской стороны действий по повышению эффективности карантинной системы.
2020-01-06T02:03:00+03:00
2020-01-06T02:09:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:03, 06 января 2020
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