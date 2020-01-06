Турция начала отправку своих военнослужащих в Ливию

По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, турецкие военнослужащие создадут там операционный центр. Анкара ранее обещала помощь ливийскому Правительству национального согласия, которое признано ООН, в противостоянии с командующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром, чьи подразделения ведут наступление на Триполи.