Кандидат от оппозиции Зоран Миланович лидирует во втором туре президентских выборов в Хорватии

По предварительным данным, он набирает около 53% голосов. Действующий глава государства Колинда Грабар-Китарович уже поздравила соперника с победой. Представитель Социал-демократической партии, бывший премьер-министр Миланович планирует развивать партнерство со странами Западной Европы и США. Также он выступал против расширения полномочий главы государства, обещал провести борьбу с коррупцией, обеспечить доступное здравоохранение.