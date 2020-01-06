Кандидат от оппозиции Зоран Миланович лидирует во втором туре президентских выборов в Хорватии

По предварительным данным, он набирает около 53% голосов. Действующий глава государства Колинда Грабар-Китарович уже поздравила соперника с победой. Представитель Социал-демократической партии, бывший премьер-министр Миланович планирует развивать партнерство со странами Западной Европы и США. Также он выступал против расширения полномочий главы государства, обещал провести борьбу с коррупцией, обеспечить доступное здравоохранение.
2020-01-06T02:03:00+03:00
2020-01-06T02:07:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:03, 06 января 2020
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