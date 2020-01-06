Борьба за пост спикера оппозиционной Национальной ассамблеи развернулась в Венесуэле

Часть депутатов избрали в качестве нового председателя лояльного президенту страны Николасу Мадуро Луиса Парра. Однако соратники Хуана Гуаидо, который год назад, будучи спикером, объявил себя временным президентов республики, не признали решения депутатов. Они обращают внимание, что власти заблокировали подходы к зданию Национальной ассамблеи, многие парламентарии не смогли попасть внутрь, и в зале не было кворума. Власти США уже объявили, что считают Гуайдо законно избранным спикером венесуэльского парламента. В свою очередь Мадуро поддержал Парра.