Полиция в Ростове-на-Дону задержала подозреваемого в попытке пройти с оружием в местный дом творчества

При нем обнаружили средства самообороны, говорят в правоохранительных органах. Как рассказал источник агентства ТАСС, накануне неизвестный пытался пройти в Дом творчества с пистолетом и ножами. Их обнаружили при сканировании сумки посетителя на входе. Сам он утверждал, что в здании на праздничном мероприятии находится его семья.
2020-01-06T02:03:00+03:00
2020-01-06T02:04:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:03, 06 января 2020
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